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Primeiro-ministro do Nepal pede união à nação após cheias devastadoras
O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, pediu na quarta-feira que a nação dos Himalaias "permaneça unida" após as cheias devastadoras que fizeram pelo menos 95 mortos.
"A dor e as perdas que sofreram são imensas. Mas quero assegurar-vos que não estão sozinhos neste momento difícil: o Estado está ao vosso lado com todos os vossos meios e recursos", disse Shah num comunicado publicado nas redes sociais.
"Peço-vos que tenham paciência. O governo está a cobrir integralmente os custos das operações de ajuda, assistência médica, bem como abrigo e alimentação. Perante um desastre como este, devemos manter-nos unidos", acrescentou. Pelo menos 95 pessoas morreram arrastadas pelas torrentes de água barrenta nesta região fronteiriça com o Tibete, disse à AFP o porta-voz da polícia nepalesa, Abi Narayan Kafle.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou ter conversado com o seu homólogo nepalês, a quem ofereceu a assistência da Índia nas operações de resgate.
"O povo indiano está ao lado dos seus irmãos e irmãs nepaleses neste momento difícil", disse Modi em comunicado.
Acrescentou que o seu país estava "pronto para prestar toda a assistência humanitária possível ao Nepal" e que as autoridades indianas e nepalesas estavam a coordenar de perto as operações de busca e salvamento.
"Peço-vos que tenham paciência. O governo está a cobrir integralmente os custos das operações de ajuda, assistência médica, bem como abrigo e alimentação. Perante um desastre como este, devemos manter-nos unidos", acrescentou. Pelo menos 95 pessoas morreram arrastadas pelas torrentes de água barrenta nesta região fronteiriça com o Tibete, disse à AFP o porta-voz da polícia nepalesa, Abi Narayan Kafle.
Cerca de 403 turistas, incluindo 341 estrangeiros, permaneciam desaparecidos horas depois do desastre, segundo o Ministério da Cultura e Turismo.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou ter conversado com o seu homólogo nepalês, a quem ofereceu a assistência da Índia nas operações de resgate.
"O povo indiano está ao lado dos seus irmãos e irmãs nepaleses neste momento difícil", disse Modi em comunicado.
Acrescentou que o seu país estava "pronto para prestar toda a assistência humanitária possível ao Nepal" e que as autoridades indianas e nepalesas estavam a coordenar de perto as operações de busca e salvamento.