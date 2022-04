Primeiro-ministro do Peru alerta sobre alegado golpe de Estado para afastar Presidente

Num discurso durante o Conselho de Ministros realizado na região andina de Cusco, Anibal Torres lamentou que um grupo no Congresso, dominado pela oposição, esteja "a obstruir permanentemente o Executivo".

"Mas devo avisar-vos, o plano não acaba aí. O plano vai avançar até que algum membro de alta patente ou membros das forças militares tomem a mesma decisão de levar a cabo um golpe de Estado" para retirar Pedro Castillo, do poder, disse.

Horas antes, durante a cerimónia que assinalou o 25.º aniversário da Operação Chavín de Huántar - o resgate dos reféns da residência do embaixador japonês em Lima - um grupo de ex-militares deixou o evento antes do discurso de Castillo como sinal de protesto e rejeição do Presidente, cuja presença lhes causou "indignação", citados pelos `media` locais.

Num outro ponto do discurso, Torres reconheceu que o Peru está mergulhado na "insegurança política" e disse que "praticamente em todo o país" os cidadãos "pedem o encerramento do Congresso".

O primeiro-ministro apelou às forças políticas para que chegassem a um consenso a fim de manter "a democracia e a estabilidade do Governo", que tomou posse em julho do ano passado e, desde então, já teve quatro gabinetes ministeriais diferentes.

Nesse período de quase nove meses, Castillo, que venceu por apenas 40.000 votos nas eleições de 2021 Keiko Fujimori, sobreviveu a duas tentativas falhadas da oposição parlamentar para o retirar do poder, uma no final do ano passado e a outra em março.

No entanto, o Presidente não foi capaz de evitar este mês manifestações em todo o país, com a população a protestar contra o aumento dos preços dos alimentos, fertilizantes e combustíveis, mas que também têm como alvo o Governo e o Congresso.