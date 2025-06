Vários deputados gritaram no Parlamento pedidos de demissão de Pedro Sánchez. O chefe do Governo de Espanha viu vários elementos do seu partido envolvidos num esquema de corrupção que inclui pagamentos por baixo da mesa, prostituição e obtenção de informação para fazer chantagem sobre juízes, magistrados e polícias que investigavam os casos envolvendo o seu círculo mais chegado.