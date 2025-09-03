Primeiro-ministro interino da Tailândia inicia dissolução do Parlamento

Wechayachai "apresentou um decreto para dissolver a câmara", disse à agência de notícias France-Presse Sorawong Thienthong, secretário-geral do Pheu Thai, partido da primeira-ministra destituída na semana passada, Paetongtarn Shinawatra.

Paetongtarn Shinawatra, filha do poderoso magnata Thaksin Shinawatra, foi destituída do cargo de primeira-ministra na sexta-feira pelo Tribunal Constitucional.

A ex-líder foi suspensa do cargo em julho, sob acusações de não defender a Tailândia durante um telefonema com o antigo primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, que foi divulgado na internet.

O Pheu Thai tinha tentado negociar a formação de um novo Governo com o principal movimento da oposição, o Partido Popular, que tem 143 lugares no Parlamento.

Este partido sucedeu ao Partido Move Forward (MFP), que conquistou o maior número de lugares nas eleições de 2023 na Tailândia.

O Move Forward, acusado do crime de lesa-majestade, foi dissolvido, depois de fazer campanha para reduzir a influência militar e reformar as duras leis de lesa-majestade da Tailândia.

Mas o Partido Popular anunciou o apoio ao magnata conservador Anutin Charnvirakul, líder do partido Bhumjaithai, para se tornar o próximo primeiro-ministro do país.

O Bhumjaithai fazia parte da coligação no poder, mas retirou o apoio a Paetongtarn Shinawatra, devido à disputa fronteiriça com o Camboja.