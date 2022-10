Primeiro-ministro israelita admite que lei da nacionalidade é "um insulto" a cidadãos não-judeus

No que parece ser uma iniciativa de charme dirigida ao eleitorado árabe israelita, Lapid referiu-se a um outro problema candente, o do Monte do Templo, que minorias fundamentalistas judaicas têm vindo a reclamar para si próprias, com a consequente erradicação do culto islâmico aí praticado: "Trataremos de garantir a liberdade de culto dos muçulmanos em al-Aqsa, para poderemo lá ir rezar. Permitiremos a visitantes judeus irem lá acima, mas não para rezarem. Eles vão e as visitas ficam sob supervisão, para se garantir que o status quo não é violado".





O primeiro-ministro israelita em exercício reiterou ainda o seu apego à solução de dois Estados para a Palestina, por continuar a pensar que "temos de separar-nos dos palestinianos".

Segundo citação do diário israelita Jerusalem Post , Lapid afirmou ainda: "Oponho-me à lei do Estado-nação, penso que ela devia ser mudado e que devia ser-lhe acrescentada uma secção sobre igualdade civil. Houve conversações sobre isto, de ser acrescentada uma secção à lei fundamental: dignidade humana e liberdade".