Mundo
Guerra no Médio Oriente
Primeiro-ministro libanês denuncia "escalada perigosa" com Israel
No Líbano, o primeiro-ministro, Nawaf Salam, denunciou este sábado uma "escalada perigosa" das incursões israelitas no país.
As Forças de Defesa de Israel avançaram hoje pelo sul libanês, com ataques aéreos maciços.
O primeiro-ministro libanês apela agora a um cessar-fogo imediato.
Delegações militares de Israel e do Líbano estiveram reunidas na sexta-feira, em Washington. Na próxima semana há nova ronda de negociações - a quarta desde o início da guerra.
O primeiro-ministro libanês apela agora a um cessar-fogo imediato.
Delegações militares de Israel e do Líbano estiveram reunidas na sexta-feira, em Washington. Na próxima semana há nova ronda de negociações - a quarta desde o início da guerra.