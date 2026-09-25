Primeiro-ministro libanês pede na ONU substituição da FINUL

"Queremos sublinhar a necessidade de evitar o vazio que a retirada da [Força Interina das Nações Unidas no Líbano] FINUL poderia criar, caso ocorresse sem que tivesse sido alcançado um acordo sobre a criação de uma nova força internacional para substituí-la", disse Nawaf Salam durante a sua intervenção no debate geral da 81.ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque.

O líder libanês agradeceu ainda aos soldados desta força das Nações Unidas que atuam no Líbano pelo seu sacrifício em "manter a estabilidade, apoiar as Forças Armadas libanesas e a resolução 1701", a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU que decretava um cessar-fogo com Israel e exigia a retirada das forças israelitas do sul do país.