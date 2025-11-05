Primeiro-ministro português entre as presenças confirmadas na cimeira da UE com países na CELAC

Depois das ausências conhecidas nos últimos dias da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do chanceler alemão, Friedrich Merz, ou do presidente francês, Emmanuel Macron, o gabinete de imprensa da cimeira divulgou uma lista oficial dos chefes de Estado e de Governo confirmados, onde consta o nome de Luís Montenegro.



Segundo a organização, está confirmada a participação de 12 chefes de Estado, seis vice-presidentes e 23 chanceleres.



Entre os convidados de alto nível confirmados, contam-se, além de Montenegro, o presidente do Conselho Europeu, António Costa (que copresidirá à cimeira, em conjunto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro), os Presidentes do Brasil, Lula da Silva, e do Uruguai, Yamandú Martínez, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchéz, e os primeiros-ministros da Finlândia, Petteri Orpo, dos Países Baixos, Dich Schoof, e da Croácia, Andrej Plenkovic.



Luís Montenegro, que estará quinta e sexta-feira em Belém, no Brasil, na cimeira de líderes da conferência da ONU do clima, a COP 30, viajará depois para a Colômbia para esta cimeira UE-CELAC, marcada para dias 9 e 10, com uma sessão inaugural no sábado ao fim do dia.



A presidente da Comissão Europeia justificou na terça-feira a ausência da cimeira com a "agenda política europeia" e a "baixa participação" de líderes.



"Numa altura de desafios e divisões geopolíticas, a próxima cimeira confirma a importância e o impulso das relações UE-CELAC. À luz da atual agenda política europeia e da baixa participação de outros chefes de Estado e de Governo, a presidente [Ursula] Von der Leyen não participará", disse à agência Lusa a porta-voz da líder do executivo comunitário, Paula Pinho.



Em substituição de von der Leyen, a UE estará representada pela alta representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.



O antigo primeiro-ministro António Costa português irá copresidir à cimeira - juntamente com o Presidente colombiano, Gustavo Petro -, cumprindo o compromisso de os dois blocos se reunirem a cada dois anos.



A cimeira decorre num contexto de tensões diplomáticas entre Bogotá e Washington depois de os Estados Unidos terem aplicado sanções a Gustavo Petro e de o terem acusado de colaborar com o narcotráfico.



A Colômbia, por seu lado, condena os bombardeamentos norte-americanos de embarcações e classifica-os como assassinatos, recusando extraditar líderes rebeldes sem garantias de paz.



O Presidente do Brasil, Lula da Silva, já disse que "fará um esforço" para participar da cimeira UE-CELAC precisamente para abordar os ataques dos Estados Unidos contra embarcações nas costas latino-americanas.



A 4.ª cimeira UE-CELAC vai juntar, no domingo e segunda-feira, líderes europeus, latino-americanos e caribenhos com o objetivo de reforçar as relações entre ambas as regiões, neste formato que é o principal fórum de diálogo e cooperação entre os blocos.



É esperado que, no final da cimeira, seja divulgada uma declaração política conjunta.