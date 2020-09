Primeiro-ministro russo desloca-se a Minsk na quinta-feira

"É amanhã (quinta-feira) que o primeiro-ministro russo (...) se desloca a Minsk", disse Serguei Lavrov, citado pelas agências russas, anunciando a primeira visita de um responsável russo deste nível à Bielorrússia desde o início da crise política que abala o país há quase um mês.

Ao receber o seu homólogo bielorrusso, Vladimir Makei, Lavrov indicou ainda que Lukashenko será recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin, "nas próximas duas semanas".

O ministro da Defesa bielorrusso é esperado na sexta-feira em Moscovo para consultas no âmbito de várias organizações internacionais que juntam ex-repúblicas soviéticas, a esfera de influência russa.

A Rússia tem dado sinais crescentes de apoio ao presidente da Bielorrússia, com o qual as tensões tinham aumentado na primavera e no início do verão. Lukashenko acusava Moscovo de procurar afastá-lo do poder para subjugar o seu país, o que o Kremlin rejeitou.

Mas após as presidenciais de 09 de agosto, consideradas fraudulentas pela oposição e que desencadearam um movimento de protesto inédito contra o autoritário presidente bielorrusso, Lukashenko denunciou um complô ocidental e apelou à ajuda da Rússia.

Putin já prometeu o envio de forças russas para o país vizinho se a contestação degenerar e Minsk pede agora uma assistência económica, face a uma economia em crise devido à contestação popular e a sanções impostas por outros vizinhos.