Primeiro-ministro sueco demite-se após vitória da esquerda nas legislativas

"Cabe agora ao presidente do Parlamento conduzir as próximas etapas para a formação de um novo governo. Para que este trabalho possa começar sem demora, solicito, por este meio, ser exonerado do cargo de primeiro-ministro", escreveu Kristersson numa carta publicada na rede social X, que reconheceu a derrota.

O bloco de esquerda liderado pela antiga primeira-ministra Magdalena Andersson venceu as eleições legislativas realizadas no dia 13, segundo o apuramento divulgado pela autoridade eleitoral sueca, após uma disputa particularmente renhida.