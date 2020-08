Primeiro "voo comercial" a caminho de Abu Dhabi

"É um voo histórico e esperamos que seja também o início de um périplo ainda mais histórico para o Médio Oriente e além dele", declarou Kushner na pista do aeroporto Ben Gurion.

O Boeing 737 deixou o território israelita cerca das 11:22 locais (08:22 em Lisboa), constataram jornalistas da agência France-Presse, e deve chegar hoje à tarde a Abu Dhabi, após o sobrevoo inédito do espaço aéreo saudita, segundo o `site` especializado FlightRadar24.

Os Emirados Árabes Unidos e Israel anunciaram a 13 de agosto um acordo para normalizar relações, oficiosas há anos, tornando-se assim os EAU o primeiro país do Golfo a mudar o estatuto da sua relação com o Estado hebreu e o terceiro do mundo árabe, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994.

Ao contrário destes dois países, os Emirados nunca travaram uma guerra contra Israel e depois do anúncio do acordo apoiado pelos Estados Unidos, multiplicaram-se as conversas telefónicas entre ministros e Abu Dhabi revogou no fim de semana uma lei com 48 anos sobre o boicote do Estado hebreu.

O primeiro voo comercial direto, da companhia israelita El Al, constitui um novo marco.

Além de Jared Kushner, a delegação norte-americana inclui o conselheiro para a segurança nacional, Robert O`Brien, e o responsável do dossier iraniano, Brian Hook.

O voo é o LY971 -- utilizando o código telefónico internacional dos Emirados -- e a cabina tem a palavra paz escrita em inglês, árabe e hebraico ("peace, salam e shalom").

Do lado israelita viajam cerca de 20 altos funcionários próximos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incluindo o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Meir Ben Shabbat

Depois de chegarem, as delegações norte-americana e israelita devem encontrar-se com responsáveis dos Emirados, estando previstos dois dias de discussões sobre segurança, comércio, cooperação científica, turismo e o processo de vistos para os futuros viajantes entre os dois novos parceiros do Médio Oriente que procurem alargar a sua família.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que responsáveis israelitas têm mantido conversações com dirigentes árabes e muçulmanos para uma normalização das relações diplomáticas.

Netanyahu precisou já ter falado com responsáveis do Sudão, Chade e Omã, contactos que "não foram publicitados".

"Mas há muito mais encontros não mediatizados com líderes árabes e muçulmanos para normalizar as relações", acrescentou, numa conferência de imprensa em Jerusalém, ao lado do conselheiro da Casa Branca Jared Kushner.

Não se sabe ainda quando ocorrerão os próximos voos comerciais entre Israel e os Emirados, até porque as medidas devido à pandemia do novo coronavírus proíbem de momento os turistas estrangeiros de entrarem em Israel.

Mas as autoridades israelitas anunciaram hoje que os EAU tinham sido incluídos na lista dos países "verdes" em relação à covid-19. Ou seja: os passageiros de regresso a Israel vindos de Abu Dhabi não terão de fazer quarentena.

