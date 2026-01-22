Primeiro voo comercial do Concorde foi há 50 anos: será que o avião supersónico vai voltar em breve?





Reconhecível à primeira vista, o avião é uma maravilha tecnológica, com uma fuselagem de geometria variável - a posição do "nariz" pode ser adaptada para otimizar o desempenho - o avião é capaz de voar ao dobro da velocidade do som ou cerca de 2150 km/h a uma altitude de 19.000 metros, com capacidade de transportar 100 passageiros.

Concorde, uma aventura franco-britânica

Um feito tecnológico mas um avião economicamente frágil

Ano 2000, o ponto de viragem decisivo

Um imenso legado para a França

Será que o avião supersónico vai renascer?

Diane Burghelle-Vernet / 21 janeiro 2026 10:10 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Fruto de um acordo intergovernamental assinado em 29 de novembro de 1962 entre a França e o Reino Unido, era para ser o primeiro avião de transporte civil supersónico, capaz de voar entre dois continentes em tempo recorde. No entanto, só a 22 de novembro de 1977 é que foi inaugurado um serviço para Nova Iorque. A duração do voo foi de 3h30.Por detrás desta ambição industrial estão desafios económicos e tecnológicos.A sua conceção foi um verdadeiro laboratório tecnológico. Exigia a resolução de problemas sem precedentes: asa delta em forma de triângulo, nariz inclinado, comandos de voo eléctricos, materiais capazes de resistir a temperaturas extremas, travagem por carbono, etc.No entanto, em termos económicos, o modelo revela-se frágil. O. A manutenção é muito dispendiosa. Um bilhete transatlântico custa entre 8.000 e 10.000 euros. O Concorde, operado exclusivamente pela Air France e pela British Airways, impôs-se sobretudo como um avião de prestígio.. Diz-se, por exemplo, que Phil Collins atravessou o Atlântico num Concorde para dar dois concertos no mesmo dia: um em Londres e outro em Filadélfia.A 25 de julho de 2000, a jóia da coroa da aviação civil franco-britânica incendiou-se ao descolar de Roissy, em Paris, antes de se despenhar contra um hotel em Gonesse, a poucos quilómetros de distância, matando 113 pessoas.De prestígio industrial, o pássaro branco está a tornar-se um Vietname industrial, disseram então os deputados franceses. A despesa pública acumulada da França e do Reino Unido está estimada em cerca de 20 mil milhões de euros, para um retorno do investimento próximo de zero.Georges Gobet / AFPHoje, o Concorde faz parte de um património científico e técnico evidente.. Vários estão expostos em museus em França, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em maio último, aExiste, evidentemente, um enorme legado industrial. As tecnologias criadas para o Concorde foram utilizadas na Airbus, no comboio de alta velocidade TGV, nos motores, nos materiais compósitos, nos sistemas de travagem, na simulação de voo e nos comandos eléctricos. Algumas das inovações desenvolvidas para o Concorde podem mesmo ser encontradas nas frigideiras Tefal.No entanto,É preciso dizer que a tecnologia deu passos gigantescos desde a conceção do Concorde, permitindo almejar grandes avanços, tanto em termos de redução do ruído como de custos ambientais.Entre os candidatos na corrida para o "novo Concorde" está a empresa americana Boom Technology, cujo demonstrador, o XB-1, alcançou marcos históricos. Por seu lado, a NASA e a Lockheed Martin estabeleceram uma parceria para criar o X-59, um avião supersónico experimental. Concebido para transformar o estrondo supersónico num simples "splash" sónico - o equivalente a uma porta de carro a bater - o avião fez o seu tão esperado voo inaugural em outubro passado. Mas ainda não existe uma versão economicamente viável.