Primeiros pandas nascidos em Macau deixam a região em outubro

O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Chao Wai Ieng, durante a festa do 10.º aniversário dos pandas gémeos, para a qual foram convidados dez estudantes de 10 anos.

Num discurso, Chao disse que os gémeos irão partir para a Base de Estudo de Procriação dos Pandas Gigantes de Chengdu, no sudoeste da China, "para iniciarem a próxima fase de aprendizagem e crescimento".

De acordo com um comunicado do IAM, Chao recordou que tem sido esta instituição a ajudar Macau a cuidar de Jian Jian e Kang Kang, que agora "entram na idade adulta".

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, os pandas gigantes geralmente são considerados adultos a partir dos 4 anos, atingem a maturidade sexual por volta dos 6 anos e podem viver até 30 anos em cativeiro.

Em Chengdu, os gémeos nascidos em Macau "vão aprender a adaptar-se ao ambiente natural num espaço mais vasto e experimentar uma vida natural mais rica", acrescentou Chao.

A decisão "reflete a grande importância atribuída pelo país à proteção dos animais raros" e a filosofia de "respeitar a Natureza, adaptar-se à Natureza e proteger a Natureza", disse o presidente do IAM.

Apesar de estar emocionada, a chefe da Divisão de Conservação da Natureza do IAM, Mok Weng Han, que cuida de Jian Jian e Kang Kang, sublinhou que "são como crianças, estão a crescer e queremos que saiam e aprendam mais".

Já o chefe da Divisão de Estudos de Proteção da Natureza do IAM, Chan Hoi Fong, admitiu à imprensa local que "ainda não há planos" sobre um eventual regresso dos gémeos e sublinhou que "todos os pandas gigantes estão sob a gestão do Estado".

O IAM disse aos jornalistas que também não há planos para o envio de mais pandas para Macau e revelou que irá aproveitar a partida de Jian Jian e Kang Kang para realizar obras no Pavilhão do Panda Gigante.

O pavilhão, situado no parque de Seac Pai Van, em Coloane, é formado por dois espaços interiores de 330 metros quadrados -- destinados às atividades do panda -- e um jardim exterior de 600 metros quadrados.

Nascidos a 26 de junho de 2016, os gémeos, ambos do sexo masculino, são filhos de Kai Kai e Xin Xin, o segundo casal de pandas gigantes oferecido pela China a Macau em 2015.

Os nomes dos gémeos, Jian Jian e Kang Kang, ditos em conjunto significam "saúde", tanto em cantonês como em mandarim.

Os nomes foram escolhidos pelo então líder do Governo, Fernando Chui Sai On, a partir de uma lista de nomes sugeridos pelos residentes de Macau.