Princesa do Dubai desaparecida terá planeado fuga durante sete anos

Joana Raposo Santos - RTP04 Dez, 2018, 19:51 | Mundo

No dia 11 de março foi tornado público um vídeo de 39 minutos gravado por Latifa antes da fuga e que apenas deveria ser divulgado caso o plano da princesa falhasse. Na gravação, Latifa explica as circunstâncias da sua decisão, denunciando o pai por maus tratos.



“Tudo o que importa ao meu pai é a sua reputação”, afirmou a princesa. “Ele mata pessoas para proteger a própria imagem, só quer saber dele mesmo e do seu ego”.



“Estou a fazer este vídeo pois pode ser o último que faço. Muito em breve vou partir e não sei bem como vai acabar, mas tenho 99 por cento de certeza de que irá resultar”, continuou. “Se estiverem a ver este vídeo, não é bom sinal. Significa que estou morta, ou que estou numa situação muito, muito, muito má”.











A princesa conta ainda que já tinha tentado escapar anteriormente, aos 16 anos, mas foi capturada junto à fronteira e detida durante três anos, durante os quais disse ter sido espancada e torturada.

“Maltratada e oprimida”

Capturada por homens armados

Explicou também que essa experiência levou a que, nesta segunda tentativa de fuga, o plano fosse elaborado mais cuidadosamente.De acordo com alguns dos seus amigos mais próximos, a princesa planeou a fuga durante sete anos. Latifa é a segunda das filhas do primeiro-ministro dos Emirados Árabes a tentar fugir do Dubai, cidade que descreveu como uma “prisão dourada”.A primeira parte do plano foi colocada em prática a 24 de fevereiro, quando a princesa Latifa e a sua amiga finlandesa Tiina Jauhiainen se deslocaram de carro até Omã, país vizinho dos Emirados Árabes Unidos. Lá dirigiram-se ao mar e, em, foram ao encontro do iate do empresário francês e antigo oficial da Marinha Hervé Jaubert.Latifa conhecia o empresário desde 2011, quando o contactou ao saber que também ele já tinha fugido do Dubai, de barco, após problemas com as autoridades.Num documentário realizado recentemente pela estação britânica, Jaubert contou que, ao receber o primeirode Latifa, receou que se tratasse de uma armadilha. Depois, acabou por acreditar na identidade da princesa e passaram a conversar com frequência, apesar de só se terem conhecido pessoalmente em 2018.“Fui maltratada e oprimida toda a minha vida”, escreveu Latifa num dosa Jaubert. “As mulheres não são tratadas como seres humanos. O meu pai não pode continuar a fazer o que tem feito a todas nós”, acrescentou.Ainda em fevereiro, dois dias depois da fuga, a princesa contactou a partir do iate a organização sem fins lucrativos, que dá apoio legal a cidadãos estrangeiros detidos na cidade árabe, para notificar a advogada Radha Stirling da sua partida.Jauhiainen, que participou no documentário da, contou que a princesa contactou também meios de comunicação social com a intenção de tornar o caso público e, assim, obter maior proteção.“Ela envioua jornalistas mas ninguém lhe respondeu”, revelou Jauhiainen. “Ninguém parecia acreditar, e ela ficou desesperada e triste pois podiam ir atrás dela a qualquer momento e ninguém a ajudava”.A 4 de março, o iate que levava a bordo Latifa, Jauhiainen e Jaubert, assim como três membros da tripulação, perdeu o sinal GPS, sendo dado como desaparecido no Oceano Índico, já perto do Estado indiano de Goa.De acordo com os amigos da princesa, o iate terá sido invadido e Latifa capturada, não tendo voltado a ser vista desde então. Outras testemunhas afirmam ter visto Latifa, de 32 anos, a ser levada por militares armados a cerca de 48 quilómetros da costa da Índia.No final de março, o sinal do iate ficou novamente ativo e o empresário francês e restante tripulação foram localizados no Sri Lanka. Jauhiainen foi encontrada já na Finlândia, para onde voou pela companhia aérea Emirates. Apenas continuou por descobrir o paradeiro da princesa do Dubai.“Ela disse que preferia ser morta no barco do que voltar ao Dubai”, disse o francês Hervé. “Nem sequer sei onde ela está. Estou muito preocupado”.Uma fonte próxima do Governo do Dubai afirmou, em abril, que a princesa tinha sido levada de volta à cidade e que se encontrava “excelente, junto da sua família”.