Principal partido da oposição de Taiwan elege nova líder

Cheng Li-wun --- a única candidata na corrida que se posicionou como reformista --- derrotou no sábado, por larga margem, o ex-presidente da Câmara de Taipé, Hau Lung-bin, e outros quatro candidatos à liderança do partido pró-Pequim.

Numa conferência de imprensa após a vitória, Cheng disse que os nacionalistas iriam defender os princípios da igualdade, do respeito e dos benefícios mútuos na condução das relações externas.

"Não devemos deixar que Taiwan se torne um criador de problemas. Em segundo lugar, não devemos deixar que Taiwan seja sacrificada à geopolítica", disse ela, acrescentando que o KMT seria também um pacificador.

Na semana passada, Jaw Shaw-kong, apoiante de Hau Lung-bin, alegou que a China estava envolvida numa campanha organizada de interferência nas eleições, dando como exemplo a publicação nas redes soicais de vídeos a atacar Hau e a apoiar Cheng.

O chefe do Departamento de Segurança Nacional de Taiwan, Tsai Ming-yen, disse ter encontrado mais de mil vídeos a discutir a eleição na plataforma de vídeos curtos TikTok, detida pela empresa chinesa ByteDance.

Tsai mencionou ainda a existência de 23 contas a publicar conteúdo relacionado com a votação do KMT na plataforma de vídeos YouTube, sendo que mais de metade das contas foram registadas fora de Taiwan.

O dirigente não informou quais os candidatos que os vídeos apoiavam nem revelou se as contas foram registadas na China, onde o YouTube está bloqueado.

Cheng Li-wun rejeitou as alegações de influência da China no partido como "rótulos muito baratos", instando os políticos a devolverem a política da ilha à racionalidade.

Chen Binhua, porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan da China, afirmou na quarta-feira que a eleição era um assunto interno do KMT e que as opiniões de alguns internautas chinesa não representavam a posição do Governo.

O porta-voz do partido no poder, o Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), Wu Cheng, alertou que a interferência chinesa era óbvia e que o KMT deveria precaver-se cuidadosamente

Wu Cheng afirmando que o DPP esperava que a nova presidente dos nacionalistas desse prioridade à segurança de Taiwan em detrimento dos interesses partidários.

Os nacionalistas mantêm uma forte influência política em Taiwan, apesar de terem perdido três eleições presidenciais consecutivas para o DPP, que defende um afastamento da China.

O KMT detém lugares suficientes para formar um bloco maioritário com os aliados no parlamento.

O partido sobreviveu a duas eleições intercalares há poucos meses, convocadas face a preocupações com decisões parlamentares vistas como uma forma de diminuir o poder do Governo e favorecer a China.

Com tomada de posse prevista para novembro, Cheng Li-wun poderá influenciar a forma como Taiwan lida com a Pequim e outras políticas importantes e questões políticas nacionais e internacionais.

Cheng será também a líder do partido nas eleições locais de 2026. O KMT deverá ainda preparar um candidato que desafie o DPP do Presidente William Lai Ching-te na eleições presidenciais de 2028.

A China tem uma relação tensa com William Lai, a quem acusa de ser separatista.