Príncipe herdeiro da Arábia Saudita promete um Islão mais moderado

Cristina Sambado - RTP25 Out, 2017, 11:41 / atualizado em 25 Out, 2017, 11:41 | Mundo

“Vamos voltar ao que éramos antes, um país islâmico moderado, tolerante, aberto ao mundo e a todas as outras religiões”, afirmou bin Salman durante uma conferência económica que decorreu em Riade.

Mohammed bin Salman, que nasceu em agosto de 1985 e foi nomeado príncipe herdeiro em junho de 2017, tem defendido a necessidade de se estabelecer um novo contrato social entre os cidadãos e o Estado, e tornar o país menos conservador.

“Queremos levar vidas normais, vidas em que a nossa religião e as nossas tradições se traduzam em tolerância, de modo a coexistirmos com o mundo e tornarmo-nos parte do desenvolvimento“, sublinhou.



Salman recordou que a monarquia saudita tinha abandonado a moderação em 1979, com o crescimento das correntes religiosas extremistas.



“Não desperdicemos mais 30 anos das nossas vidas aceitando ideias extremistas, vamos destrui-las agora. Vamos destruir o extremismo o mais rapidamente possível”, defendeu.



As declarações do príncipe, que foram aplaudidas pelos participantes na cimeira, destinam-se a uma população cada vez mais jovem na Arábia Saudita.



“Setenta por cento da população saudita tem menos de 30 anos. Com toda a honestidade, não vamos passar 30 anos da nossa vida lidando com ideologias extremistas”.



Segundo o príncipe herdeiro, “tudo o que estamos a fazer e voltar a ser o que éramos: um país islâmico moderado, aberto a todas as religiões e ao mundo. A todas as tradições e pessoas”.



“Algumas etapas foram retomadas recentemente. Acredito que vamos destruir os restos do extremismo em breve”, declarou bin Salman. “Eu não acho que seja um desafio. Reflete os nossos valores de perdão, justiça e moderação. A justiça está do nosso lado”.



Em 2015, o Rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud assumiu o comando do país e, juntamente com Mohammed bin Salman, inaugurou uma nova era na política saudita. Foi restringida a autoridade da polícia religiosa, tirando-lhe o poder de prender os cidadãos. Permitiram os primeiros concertos de música em várias décadas, reprimiram a incitação religiosa e conferiram às mulheres uma crescente lista de direitos – principalmente o direito de conduzir, que entrará em vigor no próximo ano.