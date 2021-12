Príncipe herdeiro saudita enaltece "relações sólidas" com o Qatar

Segundo a agência de notícias oficial do Qatar, QNA, o governante de facto do reino saudita, conhecido também por MBS, chegou quarta-feira à noite a Doha e discutiu a segurança regional com o emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Os dois países, segundo a QNA, partilharam opiniões "sobre a necessidade de se proteger a estabilidade e segurança na região", tendo o emir do Qatar sublinhado que a "importante visita irá aprofundar os laços fortes e históricos [bilaterais], especialmente tendo em conta os acontecimentos que a região está a viver".

Por seu lado, e segundo a agência noticiosa saudita SPA, bin Salman destacou as "relações sólidas" entre os dois países e que a visita a Doha "reafirma a solidez das relações fraternais" e a "vontade de aprofundar a cooperação bilateral em todos os domínios".

Com o Qatar a ser anfitrião do Campeonato do Mundo de Futebol (em 2022), os dois líderes visitaram o estádio Lusail, em Doha, onde decorrerá a final da competição.

Os vizinhos Qatar e Arábia Saudita restabeleceram relações diplomáticas em janeiro passado, após mais de três anos e meio de crise no Golfo.

Em junho de 2017, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito romperam relações diplomáticas com o Qatar, acusando-o de fomentar a agitação na região.

Riade criticou Doha sobretudo pela proximidade política ao Irão, uma potência regional rival do reino saudita, e por apoiar grupos radicais, o que as autoridades do Qatar sempre negaram.

Antes do Qatar, o príncipe saudita visitou Omã e os Emirados Árabes Unidos como parte de uma digressão regional que visa preparar a cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que decorrerá em meados deste mês.

Nesse sentido, MBS partiu hoje à tarde de Doha para o Bahrein, após o que seguirá para o Kuwait.