Príncipes de Gales vencem batalha judicial contra revista francesa

"O Príncipe e a Princesa de Gales estão empenhados em proteger a privacidade da sua família e em garantir que os seus filhos possam crescer sem escrutínio ou interferência indevidos. Não hesitarão em tomar todas as medidas necessárias para fazer cumprir esses limites", lê-se num comunicado do Palácio de Kensington divulgado hoje pelos meios de comunicação britânicos.

Em abril, a revista francesa Paris Match publicou fotografias da família real, em França, sem o seu consentimento.

No dia 18 de setembro, a primeira vice-presidente no tribunal de Nanterre, nos arredores de Paris, em França, Sandrine Gil, emitiu uma ordem provisória a favor de William e de Kate, que se tornou uma sentença definitiva a 14 de outubro.

O tribunal francês determinou que a revista Paris Match tinha infringido os direitos de privacidade e de imagem do príncipe William, da princesa Kate Middleton e dos seus filhos.

O órgão judicial ordenou também que a revista pagasse as custas judiciais do casal e publicasse um comunicado reconhecendo a infração, segundo os relatos da imprensa britânica.

O processo teve início a 28 de abril, 12 dias após a publicação do artigo.

O príncipe William e a princesa Kate Middleton foram passar férias com a família nos Alpes Franceses, uma parte da cordilheira montanhosa europeia.

William e Kate, juntamente com os filhos, os Príncipes George, Louis e Charlotte, foram fotografados na varanda de um chalé, uma pequena casa de campo.

Um porta-voz do Príncipe de Gales descreveu o artigo e as fotografias tiradas por um paparazzi, como "extremamente invasivas".