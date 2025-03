Prisão preventiva para homem procurado por abuso sexual de crianças no Brasil

O homem foi localizado e detido, na zona de Setúbal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, para efeitos de extradição, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, no passado mês de fevereiro, revelou a PJ, em comunicado.

Fonte da Polícia Judiciária indicou hoje à agência Lusa que o detido foi hoje presente ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou que vai aguardar em prisão preventiva o respetivo processo de extradição para o país de origem.

No comunicado divulgado na segunda-feira, a Polícia Judiciária referiu que o homem foi condenado por abuso sexual de crianças no estado do Espírito Santo, em 2013.

O agressor manteve reiteradamente relações sexuais com a enteada, à época com 14 anos, na residência da família, aproveitando a ausência da mãe da menor, pode ler-se.

O mandado de detenção internacional para efeitos de extradição foi emitido em fevereiro pelas autoridades judiciárias do Brasil, disse a PJ, que realizou a detenção através da sua Unidade de Informação Criminal.

O homem está em Portugal desde 2023, "em situação regular e sem qualquer antecedente criminal" neste país, onde "vive com a companheira, mais nova, de quem tem dois filhos menores, de 1 e 3 anos", acrescentou a PJ, no comunicado.