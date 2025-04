Prisões francesas enfrentam ataques noturnos com armas automáticas

"Foram feitas tentativas para intimidar os funcionários em várias prisões, desde incendiar veículos até disparar armas automáticas", reportou Darmanin.





Acrescentou que viajaria para a cidade de Toulon, no sul de França, cuja prisão estava entre as atacadas.





Darmanin também relacionou os incidentes com a campanha francesa contra o tráfico de drogas. Reforçou ainda a segurança prisional para reprimir os traficantes que comandam as redes, mesmo estando atrás das grades.







"Vou a Toulon para apoiar os agentes envolvidos. A República Francesa está a enfrentar o problema do tráfico de drogas e a tomar medidas que desmantelarão em massa as redes criminosas", sublinhou.





Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 15, 2025 Ataques concertados?



Diversos "agressores desconhecidos" dispararam armas automáticas contra a prisão na cidade de Toulon. Pelo menos 15 marcas de bala foram encontradas no portão da frente, após o ataque com uma arma de assalto de "tipo Kalashnikov", descreveram os guardas prisionais.





Em simultâneo, vários veículos foram incendiados do lado de fora de outras prisões em todo o país e funcionários foram ameaçados.







Para além de Toulon, outros estabelecimentos prisionais como Aix-En-Provence, Marselha, Valence e Nimes, no sul da França, e Villepinte e Nanterre, perto de Paris, foram alvo de ataques. Ainda não é claro se os ataques foram coordenados ou quem os executou, dizem as autoridades francesas.





Citado pela AFP, Darmanin disse que "tudo isso parece ter sido coordenado e está claramente ligado à estratégia de combate às drogas".



Segundo o sindicato dos funcionários da prisão, FO Justice, "diversos veículos foram incendiados, portões da prisão incendiados e até mesmo alvos de armas pesadas".



Três veículos, incluindo dois pertencentes a funcionários da prisão, foram incendiados no estacionamento da prisão de Villepinte, ao norte de Paris, disse uma fonte policial. Quase quatros litros de combustível foram encontrados no local, e imagens de câmaras de segurança mostraram dois indivíduos a incendiar mais carros.



Os veículos estacionados no exterior de três outras prisões, uma perto de Paris e duas no sul da França, também foram incendiados, reportou outra fonte policial.







"Esses atos criminosos são um ataque total à nossa instituição, à república e aos funcionários que servem a república todos os dias", sublinhou o FO Justice, ao mesmo tempo que pede uma "resposta forte e clara do governo".







O ministro do Interior, Bruno Retailleau, diz que deu indicações aos presidentes de câmara locais, juntamente com a polícia e a força de segurança nacional, a gendarmaria, a intensificar imediatamente a proteção dos funcionários e das prisões.





"A resposta do Estado deve ser implacável.Aqueles que atacam prisões e agentes penitenciários devem ser presos nessas prisões e vigiados por esses agentes", realçou Retailleau, citado na France24.

"Tsunami branco"



A França tem registado apreensões históricas de cocaína ao mesmo temo que grupos criminosos arrecadam altos lucros com a venda do pó branco, à medida que se expandem de bases de poder tradicionais em cidades como Marselha para cidades menores, desacostumadas da violência relacionada com as drogas.



O aumento da criminalidade entre gangues aumentou o apoio ao partido União Nacional e ajudou a arrastar a política francesa para a extrema-direita. Os ministros Darmanin e Retailleau previligiaram medidas no combate ao tráfico de drogas.



Em fevereiro – ao anunciar apreensões de cocaína de 47 toneladas nos primeiros 11 meses de 2024, contra 23 toneladas em todo o ano de 2023 – Retailleau afirmou que a França tinha sido atingida por um "tsunami branco" que reescreveu as regras do cenário criminal.



Darmanin propôs uma série de ordenações para reforçar a segurança prisional, incluindo o isolamento dos 100 principais traficantes do país.



Os legisladores também estão prestes a aprovar uma nova lei abrangente contra o tráfico de drogas, que criará um novo Ministério Público Nacional dedicado ao crime organizado, passando a dar maior poder à polícia que investiga narcotraficantes.





c/ Reuters



Gérald Darmanin, ministro francês da Justiça, escreveu na rede X a