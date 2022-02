Prisões norte-americanas em confinamento após rixa entre gangues no Texas

"Com muita cautela, a Secretaria Federal de Prisões (com a sigla BOP) está a proteger as nossas instalações, uma medida temporária para garantir a boa ordem das nossas instituições", disse num comunicado Kristie Breshears, porta-voz da agência federal do Departamento de Justiça.







As lutas entre gangues nas instalações prisionais, das quais é costume resultarem vítimas mortais, acontecem com alguma regularidade e são raras as vezes em que a BOP encerra ou confina todas as prisões em resposta a isso. Quando as prisões são colocadas em confinamento, os presos são mantidos nas suas celas temporariamente e as visitas são suspensas.



Alegando "razões de segurança e proteção", a BOP não deu mais detalhes quanto ao bloqueio das prisões federais norte-americanas, mas assegurou que era uma medida “de curta duração”.





Segundo a agência federal, o bloqueio estende-se às mais de 120 instalações prisionais da BOP nos EUA e é justificado pelo receio de possíveis retaliações entre gangues e de que a violência se pudesse espalhar por outras instalações.



O incidente aconteceu por volta das 11h30 de segunda-feira na USP Beaumont, uma prisão federal em Beaumont, no Estado do Texas. A rixa envolveu membros do violento gangue de rua MS-13, um grupo estabelecido em Los Angeles com raízes em El Salvador, segundo a Associated Press.



Este ataque é apenas o mais recente exemplo de violência séria nas prisões federais da BOP, tendo a agência já enfrentado várias crises nos últimos anos, incluindo escassez generalizada de pessoal, má conduta grave de funcionários e episódios de fugas e de mortes.