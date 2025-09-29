Pró-europeus mantêm maioria absoluta na Moldova com resultado nas legislativas acima dos 50%

O Partido Ação e Verdade (PAS), no poder desde 2021, obteve 50,03% dos votos, à frente do Bloco Patriótico pró-Rússia, com 24,26% dos votos escrutinados, de acordo com os resultados publicados pela Comissão Eleitoral Central no seu portal na internet.

O PAS poderá manter a maioria absoluta no Parlamento, com 55 dos 101 assentos. Na legislatura anterior, detinha 63 assentos.

O partido está à frente do Bloco Patriótico, pró-Rússia, que obteve 24,26% dos votos e cujo líder, o ex-presidente Igor Dodon (2016-2020), reivindicou a vitória e convocou para hoje uma manifestação na capital, Chisinau.

Em terceiro lugar, com 7,99%, está o Movimento Alternativo Nacional (MAS) do presidente da Câmara de Chisinau, Ion Ceban, que apelou ao voto contra o PAS.

O analista do grupo de reflexão WatchDog, Andrei Curararu, considerou que o Kremlin poderá "recorrer a manifestações, à corrupção dos deputados do PAS e a outras táticas para perturbar a formação de um governo pró-europeu estável".

Segundo a agência de notícias moldava Moldpress, mais de 1,6 milhões de pessoas votaram, o que coloca a taxa de participação em mais de 52%, ou seja, cerca de 4% acima da afluência às urnas verificada nas eleições parlamentares antecipadas de 2021.

Estas eleições são cruciais para o futuro a médio prazo da pequena nação com aspirações europeístas, localizada num contexto regional marcado pela guerra na Ucrânia e pelas tentativas, sem precedentes, de ingerência de Moscovo, embora não exclusivas, nos últimos anos.

As autoridades moldavas denunciam há muito tempo que Moscovo tenta influenciar estas eleições financiando a compra de votos e campanhas de desinformação nas redes sociais, mas também com distúrbios e ciberataques.

Desde 1 de agosto, a polícia moldava realizou mais de 600 buscas relacionadas com tentativas de desestabilização, segundo o Governo, e dezenas de pessoas foram presas.

O serviço de cibersegurança da Moldova informou hoje que detetou várias tentativas de ataques à infraestrutura eleitoral, "neutralizados em tempo real, sem afetar a disponibilidade ou integridade dos serviços eleitorais".

Moscovo tem negado qualquer forma de interferência.

Cerca de vinte partidos e candidatos independentes concorreram às eleições destinadas a preencher 101 assentos no Parlamento.

Em 2021, o PAS venceu com 52,8% dos votos contra 27,2% do Bloco dos Socialistas e Comunistas.

c/Lusa