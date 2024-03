Problema "técnico". Meta pede desculpa por quebra nos acessos às suas redes sociais

As perturbações começaram pelas 15h00 em Portugal mas às 17h00 estavam ultrapassadas. Através da rival X, o porta-voz da área das comunicações da Meta, Andy Stone, pediu desculpa e referiu um problema "técnico".

"Hoje até há pouco, um problema técnico fez com que os utilizadores tivessem dificuldade em aceder a alguns dos nossos serviços. Resolvemos o problema o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu Stone, depois de uma hora antes ter recorrido há mesma rede para reconhecer as dificuldades.



Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn