Problemas com as comunicações cancelam voos nos aeroportos dos EUA

(em atualização)





Uma falha num equipamento está a suspender e a atrasar centenas de voos com destino a Newark, Nova Jersey, e Filadélfia, e forçou cerca de 70 aviões a serem desviados para outros aeroportos.



Segundo os media norte-americanos, os problemas estenderam-se à cidade de Nova Iorque, onde os voos para o Aeroporto La Guardia e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy também foram suspensos pela Administração Federal de Aviação (FAA).





A FAA já tinha suspendido os voos para o Aeroporto Internacional de Newark Liberty, da United Airlines. Em causa estarão "problemas com algumas frequências no TRACON da Filadélfia”, equipamento de Controlo de Aproximação por Radar Terminal, ou TRACON, que guia os aviões que entram e saem de Newark e Filadélfia.

