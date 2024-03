Processo histórico. Ex-conselheiro de Trump começou a cumprir pena de prisão

O antigo conselheiro de Donald Trump foi condenado em janeiro deste ano por ter recusado cooperar com o Congresso na investigação sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.



Navarro, de 74 anos, foi notificado pela primeira vez pelo comité da Câmara dos Representantes em fevereiro de 2022, mas o antigo assessor de Trump recusou-se a entregar os e-mails e documentos solicitados.



Antes de se apresentar na prisão, Navarro prestou declarações aos jornalistas e classificou o caso como um “ataque sem precedentes à separação constitucional de poderes”.



O aliado do ex-presidente republicano denunciou “a exploração partidária do sistema judicial” e atribuiu o seu destino “aos malditos democratas e às pessoas que odeiam Trump”.



“Entrarei orgulhosamente na prisão e cumprirei a minha pena”, disse Navarro, mostrando-se satisfeito pelo facto de Donald Trump ser o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro.



Outro ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, já tinha sido condenado pelos mesmos crimes e à mesma pena de prisão em 2022, mas foi libertado enquanto se aguarda pelo desfecho do seu recurso.



Navarro também recorreu da decisão, mas o seu recurso foi rejeitado na segunda-feira pelo Supremo Tribunal.

Peter Navarro apresentou-se esta terça-feira na prisão federal em Miami par iniciar a sua sentença de quatro meses.Navarro, de 74 anos, foi notificado pela primeira vez pelo comité da Câmara dos Representantes em fevereiro de 2022, mas o antigo assessor de Trump recusou-se a entregar os e-mails e documentos solicitados.O aliado do ex-presidente republicano denunciou “a exploração partidária do sistema judicial” e atribuiu o seu destino “aos malditos democratas e às pessoas que odeiam Trump”.“Entrarei orgulhosamente na prisão e cumprirei a minha pena”, disse Navarro, mostrando-se satisfeito pelo facto de Donald Trump ser o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro.Outro ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon, já tinha sido condenado pelos mesmos crimes e à mesma pena de prisão em 2022, mas foi libertado enquanto se aguarda pelo desfecho do seu recurso. Processo histórico

Para além de conselheiro, Navarro também trabalhou numa campanha que procurava reverter o resultado das eleições de 2020 (que deram a vitória a Joe Biden) e manter Donald Trump na Casa Branca. No seu livro lançado em 2021, intitulado “In Trump Time”, Navarro diz mesmo que foi o arquiteto de uma estratégia para desafiar os resultados das eleições de 2020.



No final de janeiro - três anos após o ataque ao Congresso por parte de apoiantes de Trump que tentavam impedir a certificação da vitória de Biden - Navarro foi condenado e multado em 9.500 dólares.



Navarro faz, assim, história ao tornar-se o primeiro ex-funcionário da Casa Branca a cumprir pena de prisão por desrespeito ao Congresso.



O próprio ex-presidente enfrenta 91 acusações em quatro processos criminais distintos, mas ainda não enfrentou consequências criminais. Apesar das acusações, Donald Trump vai voltar a concorrer à Casa Branca contra o seu rival democrata Joe Biden nas eleições de 5 de novembro. No seu livro lançado em 2021, intitulado, Navarro diz mesmo que foi o arquiteto de uma estratégia para desafiar os resultados das eleições de 2020.No final de janeiro - três anos após o ataque ao Congresso por parte de apoiantes de Trump que tentavam impedir a certificação da vitória de Biden - Navarro foi condenado e multado em 9.500 dólares.O próprio ex-presidente enfrenta 91 acusações em quatro processos criminais distintos, mas ainda não enfrentou consequências criminais. Apesar das acusações, Donald Trump vai voltar a concorrer à Casa Branca contra o seu rival democrata Joe Biden nas eleições de 5 de novembro.