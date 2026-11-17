"Não vamos usar isto como base de negociação. Há um pouco de tudo, uma mistura sem critério. Nunca vimos algo tão genérico e abrangente", afirma a fonte europeia, citada pela AFP, esta terça-feira.

O texto com a minuta de conclusões foi apresentado na segunda-feira para abrir a última semana de negociações na conferência da ONU sobre o clima, na Turquia.





A União Europeia tem como meta a neutralidade climática até 2050 e aprovou o objetivo de redução de 90 por cento das emissões de gases com efeito de estufa até 2040.





Como sempre acontece, os países que participam em qualquer cimeira do clima negoceiam um texto político que complementa os acordos mais técnicos.

O texto apresentado na segunda-feira dá o mote para essas negociações políticas e se esta proposta de decisão for aprovada, será o principal resultado tangível da COP31. No entanto, nesta COP31 pode ocorrer o que aconteceu na COP anterior no Brasil quando a proposta esbarrou na oposição dos produtores de hidrocarbonetos.





Uma dessas forças é a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo. O país tem atuado, desde há muito, como uma força de obstrução nas cimeiras anuais da ONU sobre o clima. Sendo também o país do mundo responsável pela segunda maior exportação global de combustíveis fósseis.





A Rússia lidera esta lista dos exportadores globais de combustíveis fósseis, graças às suas vastas reservas de carvão, petróleo e gás. Considerando o CO2 gerado pela queima destes produtos exportados, a Rússia foi responsável por mais de 70 gigatoneladas até ao final de 2025.





A Arábia Saudita surge logo a seguir, com cerca de 60 gigatoneladas de CO2 exportadas. A Austrália ocupa o terceiro lugar, sendo responsável por mais de 25 gigatoneladas de CO2 exportado.





Os oceanos

"Nenhuma análise séria das alterações climáticas está completa sem o oceano, nem sem reconhecer a importância de abandonar a queima de combustíveis fósseis", sublinha o enviado especial do secretário-geral da ONU para os Oceanos, Peter Thomson.

A proposta de texto com as conclusões apela, por exemplo, aos "" a darem oe a comprometeram-se a alcançar a "neutralidade do carbono até 2030 e as emissões negativas até 2040".Em Antália, o comissário europeu para o Clima considera que o projeto de conclusão teme corre o risco de tornar o "".Esta revelação surge numa altura em que a Austrália exerce a presidência conjunta da cimeira do clima da ONU deste ano, a COP31. O país ainda não definiu um prazo para deixar de usar ou exportar combustíveis fósseis que representam cerca de dois quintos da sua economia orientada para a exportação.A presidência da COP31 queros oceanos nas políticas climáticas e defende o reforço do financiamento para a sua proteção. O apelo consta doe incentiva os países a integrarde mitigação e adaptação relacionadas com os oceanos nas políticas climáticas.O texto dodestaca o papel dos oceanos nas, mas também a importância dado transporte marítimo e dos portos, ae a conservação dosestão reunidos na COP31 que decorre até sexta-feira em Antália. Ada COP31, mas apara o texto político final.