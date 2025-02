Procurador-Geral acusa Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado no Brasil

Num comunicado, o procurador-geral da República do país, Paulo Gonet Branco, confirmou que encaminhou para o Supremo Tribunal Federal (STF) denúncias contra o ex-presidente e outras 33 pessoas que teriam encorajado e realizado atos contra os poderes executivo, legislativo e judicial e contra o Estado democrático de direito.

Com a acusação formalizada, caberá ao STF decidir se Bolsonaro e os outros arguidos se tornarão réus e passarão a responder a um processo penal.

Os denunciados foram acusados dos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o património público e deterioração de património classificado, em uma denúncia enviada ao juiz Alexandre de Moraes, responsável pela análise do caso no STF.

A PGR brasileira apontou que Bolsonaro e o general reformado e ex-candidato à vice-presidência Walter Braga Netto eram os líderes do grupo criminoso e teriam, junto com aliados civis e militares, tentado impedir, de forma coordenada, que o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições de 2022, tomasse posse.

"Ambos (Bolsonaro e Braga Netto) aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático", lê-se no documento.

Outros arguidos no processo

Também foram considerados arguidos o antigo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

As investigações da Polícia Federal brasileira, citadas pela PGR na denúncia, indicam que o alegado plano golpista teve início em 2021, com os ataques sistemáticos que Bolsonaro fez ao sistema eletrónico de votação adotado no país por meio de declarações públicas e na Internet.

O ex-presidente e aliados foram acusados de pressionar o Alto Comando das Forças Armadas do Brasil, com minutas de documentos e "formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o Presidente eleito [Lula da Silva] assumisse o cargo".

De acordo com o procurador-geral Paulo Gonet Branco, quando a cúpula do Exército não aderiu ao plano golpista a "frustração dominou os integrantes da organização criminosa", que deram "auxílio moral e material" aos atos de vandalismo.