Procurador-geral espanhol apresentou a demissão

Ana Romeu - correspondente da Antena 1 em Madrid



Numa carta enviada ao ministro da justiça, Álvaro García Ortiz diz que chegou o momento de renunciar "por respeito pelas decisões judiciais" proferidas pelo supremo tribunal.Num caso inédito na democracia espanhola, que levou a julgamento pela primeira vez o líder máximo do Ministério Público, García Ortiz foi condenado a pagar uma multa de 7.200 euros e ficou proibido de exercer o cargo durante dois anos.García Ortiz foi julgado num caso que ganhou dimensão e polémica política por envolver uma investigação por fraude fiscal ao companheiro sentimental da presidente do governo regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, e ter atingido também o executivo nacional, liderado pelo socialista Pedro Sánchez.