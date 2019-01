Procuradora brasileira apura culpados da queda de barragem

A secretaria estadual do meio ambiente multou a “Vale”, empresa responsável pela barragem em quase 100 milhões de reais (23 milhões de euros).



A investigação sobre as responsabilidades deste acidente continua e a procuradora geral da república, Raquel Dodge admite que possa haver mais do que um culpado.



Sobre as operações de resgate o governo do estado de Minas Gerais decretou que as buscas podem durar várias semanas devido às dificuldades de acesso aos locais inundados pela água e pela lama.