Procuradoria da Colômbia pede medidas de segurança para eleições regionais de domingo

Cabello enviou uma carta aos ministros do Interior, Luis Fernando Velasco, e da Defesa, Iván Velásquez, na qual expõe os riscos identificados pela Procuradoria para a jornada eleitoral de domingo, noticiou a RCN Radio.

"Remeto para os vossos gabinetes os fatores de alto risco identificados (...), para os quais são necessárias ações e soluções urgentes para salvaguardar as garantias eleitorais e os direitos fundamentais", lê-se na carta.

Cabello sublinhou assim ser "imperativo garantir a cobertura e a presença das forças de segurança em todas as assembleias de voto, devido à existência de dificuldades logísticas para a mobilidade (...) nessas assembleias de diversas regiões do país".

A procuradora-geral colombiana instou também a que as autoridades policiais tenham a postos dispositivos de emergência, para o caso de haver manifestações ou outras alterações à ordem pública durante o dia das eleições.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desvalorizou hoje os alertas dos organismos de controlo sobre um eventual "grande desastre" de segurança no país nas eleições locais e regionais do próximo domingo, afirmando que tais mensagens têm "a intenção de captar votos".

"Há cerca de dois meses, assistimos a uma reunião dos atuais governadores com a Provedoria [de Justiça] e outras instituições de controlo do anterior Governo anunciando que haveria uma grande catástrofe nas eleições, que cerca de 250 e tal municípios estavam em risco. Embora não possamos aplaudir a situação da violência na Colômbia, que continua a ser elevada, aquilo não era verdade", explicou o Presidente à imprensa.

Petro, que falou durante uma escala em Honolulu (Havai, Estados Unidos) no regresso à Colômbia após uma visita de Estado à China, acrescentou: "Tudo o que disseram foi uma manobra com a intenção de captar votos, não vou dizer em quem, mas, na realidade, as eleições na Colômbia, tendo em conta que estamos num país com elevada violência, estão a decorrer como as outras eleições recentes no país".

A Provedoria de Justiça advertiu na quinta-feira que pelo menos 133 municípios, incluindo Bogotá, poderiam sofrer alterações à ordem pública, como protestos ou distúrbios, nas eleições de domingo, em que serão eleitos 1.102 presidentes de câmara, 32 governadores, vereadores, deputados das assembleias regionais e membros das juntas administradoras locais.

Por seu lado, a Procuradoria-Geral indicou na quarta-feira que sete candidatos -- seis para autarquias e um para uma Junta Administrativa Local (JAL) -- foram assassinados durante a campanha eleitoral.

O procurador Francisco Barbosa acrescentou que aquela entidade tem "1.519 casos abertos", graças à "estratégia transitória de investigação e ação penal" para as eleições.

Indicou também que a entidade elaborou um "mapa de risco eleitoral" em que se analisou a situação de segurança nos municípios do país.

"O mapa de risco eleitoral permitiu-nos determinar que 261 municípios correm um risco elevado de serem afetados pelas eleições e que 494 municípios estão em risco médio", disse Barbosa, acrescentando que "mais de metade do país está em risco com o processo eleitoral".

Por outro lado, a Fundação Paz & Reconciliação (Pares) denunciou que 37 pessoas foram assassinadas durante a campanha para as eleições, no seu "Quinto Relatório sobre Violência Político-Eleitoral (29 de outubro de 2022 -- 25 de outubro de 2023).

A Pares também registou 325 vítimas de violência eleitoral em 262 casos no último ano.

"Do total de vítimas, 37 foram assassinadas, 51 sofreram um ataque e 236 foram ameaçadas", precisou a fundação.

Por último, na quinta-feira, representantes do Governo, do Registo Nacional -- responsável pela organização das eleições -- e porta-vozes do Estado-Maior Central (EMC), principal grupo dissidente da guerrilha FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), reuniram-se em Bogotá para garantir a entrega de material eleitoral nos territórios com presença de grupos armados.