Produção de mexilhão no Mediterrâneo ameaçada pelas alterações climáticas já em 2050

"Este artigo é um alerta para a necessidade de adaptação às alterações climáticas", realçou na quinta-feira à agência France-Presse (AFP) Fabrice Pernet, investigador do Ifremer (Instituto Francês de Investigação para a Exploração do Mar) e principal autor do estudo publicado na revista Earth`s Future.

Durante 14 meses, entre 2022 e 2023, os investigadores estudaram a sobrevivência de mexilhões e ostras colocados num recipiente abastecido com água não filtrada da lagoa de Thau (sul de França), uma região com significativa atividade de cultivo de moluscos.

"Estamos o mais perto possível da verdade sobre o futuro", garantiu Pernet, especificando que os moluscos foram imersos na salinidade, oxigénio, fitoplâncton, vírus e bactérias da lagoa.

Para reproduzir as condições esperadas em 2050, 2075 e 2100, a água foi apenas aquecida (de +1°C a +3°C) e enriquecida com CO2 para simular a acidificação dos oceanos.

No final da experiência, a mortalidade dos mexilhões foi "quase total em todas as condições futuras de temperatura e acidificação", segundo o estudo, que descreve os resultados como alarmantes.

"Esta é uma experiência cujos resultados são corroborados por observações no Mediterrâneo Oriental, onde já estamos a assistir a episódios de mortalidade em massa em explorações de mexilhão em Itália e na Grécia", lembrou Pernet.

Em comparação, as ostras têm demonstrado maior resistência às condições climáticas atuais e futuras.

Embora a sua mortalidade seja 1,5 vezes superior, de acordo com a experiência que reproduz as condições esperadas para 2100, estes bivalves apresentam ainda uma taxa de sobrevivência confortável, de cerca de 77%.

No entanto, o seu crescimento é reduzido em 40% em 2100 em comparação com as condições atuais, o que pode levar a um aumento dos custos operacionais e a um maior tempo de exposição a riscos ambientais (algas tóxicas, poluentes, agentes patogénicos, etc.) para atingir um tamanho comparável.

Para os investigadores, é já urgente trabalhar em estratégias de adaptação, como a seleção de variedades mais resistentes, o cultivo conjunto de moluscos com algas ou a transferência das atividades de cultivo de moluscos para o mar alto, onde a temperatura e a acidez da água são mais baixas.

"Estamos muito perto do ponto de inflexão", alertou ainda Pernet.