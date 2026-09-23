Produtor Harvey Weinstein condenado de novo a 15 anos de prisão por crime sexual

A sentença proferida hoje surge na sequência de uma “odisseia jurídica”, como descreve a agência noticiosa Associated Press, pela agressão sexual de Harvey Weinstein à antiga assistente de produção Miriam Haley ocorrida em 2006, que deu origem a uma condenação em 2020, posterior anulação e marcação de novos julgamentos.



Weinstein tinha sido condenado em 2020 a 23 anos de prisão por vários crimes de violação e agressão sexual, ocorridos entre 2006 e 2013, envolvendo, entre outras pessoas, Miriam Haley e a atriz Jessica Mann.



A decisão foi considerada histórica para o movimento de denúncias de abusos sexuais na indústria de entretenimento, desencadeado em 2017 pelo New York Times e The New Yorker e que ficou conhecido como #Metoo.



Em 2024, um tribunal superior de Nova Iorque anulou a condenação e ordenou um novo julgamento, por considerar que Harvey Weinstein – uma das figuras mais poderosas da indústria cinematográfica norte-americana – tinha sido prejudicado por testemunhos de outras mulheres cujas alegações não faziam parte do processo.



Em junho de 2025, foi novamente considerado culpado de agressão sexual contra Miriam Haley, mas absolvido de uma alegada agressão sexual semelhante contra uma modelo polaca, Kaja Sokola.



Em tribunal, Miriam Haley disse hoje que se sentia a cumprir “uma pena de prisão perpétua” por causa dos traumas sofridos pela agressão sexual.



Harvey Weinstein, 74 anos, negou sempre as acusações que lhe foram imputadas, referindo ter tido relações sexuais consentidas, pediu desculpa “a quem quer que tenha causado dado” e disse que não era “um homem violento”.



Sobre o caso relativo a Jessica Mann, os procuradores abandonaram o processo em junho passado, depois de a queixosa ter dito que não conseguia suportar testemunhar novamente.



Além deste processo em Nova Iorque, decorreu na Califórnia um processo judicial distinto contra Harvey Weinstein.



Um tribunal de recurso ordenou, em junho passado, que fosse reavaliada a pena de 16 anos de prisão que Weinstein está a cumprir pela violação da modelo e atriz Evgeniya Chernyshova, em Los Angeles, em 2013. O tribunal confirmou, no entanto, a sua culpa neste caso.



Tendo em conta a idade e a gravidade das penas a cumprir, quer sejam cumpridas simultaneamente ou consecutivamente, Harvey Weinstein deverá passar o resto dos seus dias na prisão.