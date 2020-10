Professor foi decapitado junto a uma escola dos arredores de Paris

O homicídio ocorreu junto à escola, onde a vítima lecionava.



O autor do homicídio foi, entretanto, morto pela polícia.



Tinha 18 anos e, ao que tudo indica, ligações a uma organização terrorista.

O jovem não era aluno do professor nem andava naquela escola.



Neste momento, estão detidas 9 pessoas, familiares do autor do homicídio.