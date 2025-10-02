Professor Nelson Traquina distinguido postumamente como Comendador da Ordem de Mérito

As insígnias de Comendador da Ordem do Mérito, a título póstumo, foram entregues pelo embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, por delegação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo nota enviada hoje à Lusa pelo Consulado-Geral de Portugal em Boston.

As insígnias foram entregues aos irmãos do docente luso-americano, Perry Traquina e Diana Traquina, numa cerimónia no Consulado-Geral de Portugal em Boston, que juntou membros e amigos da família.

"Nelson Traquina foi ao longo de várias décadas uma das maiores referências em Portugal nos estudos sobre jornalismo, ganhando também vasto reconhecimento internacional pela sua obra", indicou o Consulado-Geral de Portugal em Boston no comunicado.

O jornalista e professor luso-americano nasceu e cresceu numa família portuguesa de Chicopee, no estado norte-americano de Massachusetts, mas com origens em Alcobaça.

Estudou em solo norte-americano, no Assumption College, em Worcester, mas também na Universidade de Paris e na Universidade de Denver, no Colorado.

Iniciou a sua carreira profissional em Portugal como jornalista após o 25 de Abril de 1974, trabalhando para a United Press International.

Foi Professor ao longo de várias décadas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou o Centro de Investigação Media e Jornalismo.

Nelson Traquina regressou a Massachusetts nos últimos anos de vida, tendo falecido em 2019, em Chicoppe, cidade com uma importante e antiga comunidade portuguesa.

"A cerimónia pública de entrega de insígnias de Comendador da Ordem do Mérito, a título póstumo, foi muito comovente, tendo servido para valorizar o legado de um luso-americano com um percurso de referência no nosso país, bem como o exemplo de boa integração e sucesso da família Traquina, com numerosos membros nesta região dos Estados Unidos, de diferentes gerações", indicou o Consulado.

Na cerimónia, na qual também esteve presente o cônsul-geral de Portugal em Boston, Tiago Araújo, o embaixador português salientou o papel fundamental de Nelson Traquina na formação de várias gerações de jornalistas portugueses, muitos ainda em atividade.

Diana Traquina, irmã de Nelson Traquina, lembrou as origens da sua família, incluindo o papel desempenhado pelos seus pais, emigrantes portugueses chegados aos Estados Unidos com escassa educação formal, na garantia de condições de progressão pessoal e educativa para os seus filhos.