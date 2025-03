"Profundamente triste e chocado". Guterres quer investigação à morte de funcionário da ONU em Gaza

Investigação completa



As Nações Unidas frisaram que a localização de todas as instalações da organização é conhecida pelas partes em conflito, que são obrigadas pelo direito internacional a protegê-las e a manter a sua "inviolabilidade absoluta".





Uma fonte da ONU tinha confirmado, esta quarta-feira de manhã, que os edíficios da ONU tinham sido atingidos e que, ao contrário de relatos anteriores, não se tratava de "munições não detonadas" ou de uma mina, mas de um projétil "disparado ou lançado" contra os prédios.



"Não sabemos se foi disparado da terra, do mar ou do ar", observou a mesma fonte, citada pelas agências.







, afirmou Jorge Moreira da Silva, que admitiu estar chocado com os ataques israelitas contra edifícios onde estavam trabalhadores humanitários.O subsecretário-geral das Nações Unidas confirmou, esta quarta-feira que um funcionário morreu na sequência de um ataque israelita a instalações da organização na Faixa de Gaza., disse ainda o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS) em conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica., comentou, assumindo-sePouco depois, António Guterres condenou a ofensiva e pediu uma investigação completa.Cinco outros funcionários da ONU ficaram gravemente feridos", indicou o gabinete de Guterres num comunicado.Segundo a mesma nota,O gabinete do secretário-geral da ONU ressalvou ainda que todos os conflitos devem ser conduzidos de forma a garantir que os civis sejam respeitados e protegidos.Os ataques israelitas contra a Faixa de Gaza causaram mais de 970 mortos em 48 horas, segundo um balanço divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde do Hamas. Israel retomou a campanha de bombardeamento na Faixa de Gaza na segunda-feira à noite, após uma trégua de quase dois meses, iniciada em 19 de janeiro.O secretário-geral da ONU enfatizou a necessidade de que o cessar-fogo seja respeitado "para pôr fim ao sofrimento do povo" e pediu que a ajuda humanitária chegue a todas as pessoas necessitadas., insistiu Guterres, lembrando que o direito internacional deve ser cumprido em todos os momentos.Israel rompeu unilateralmente, na segunda-feira, o cessar-fogo com o movimento Hamas na Faixa de Gaza e que estava em vigor desde 19 de janeiro.