Foto: Andrea Neves - Antena1

O programa da visita de Estado do presidente da República à Bélgica está a ser adaptado por razões de segurança. Marcelo Rebelo de Sousa já não foi recebido no exterior do Palácio Real, em Bruxelas, como estava previsto.

Também não depositou a coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido e foi cancelado o encontro com o primeiro-ministro belga previsto para a tarde desta terça-feira.



Já na noite de segunda-feira, o presidente teve indicação das autoridades para permanecer no hotel e cancelou uma saída para assistir ao jogo da seleção com a comunidade portuguesa.