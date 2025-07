Programa nuclear iraniano adiado dois anos após ataques dos EUA - Pentágono

"Atrasámos o seu programa em pelo menos um a dois anos, é o que a comunidade de inteligência do Departamento de Defesa está a avaliar", frisou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

Parnell sublinhou que o atraso causado ao programa nuclear iraniano está "provavelmente está mais perto dos dois anos".

A informação foi avançada no mesmo dia que o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, deu a aprovação final à legislação que suspende a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), dando sequência a uma votação anterior no parlamento.