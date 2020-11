Programação cultural dedicada ao fado e ao cante alentejano em Beja

Segundo o município alentejano, em comunicado enviado à agência Lusa, na programação o fado e o cante vão "cruzar-se" com o flamenco, também património da humanidade, com os poetas da fadista Amália Rodrigues e a música clássica.

A programação arrancou hoje com a inauguração da exposição coletiva de fotografia "Beja - Terra Sonora", que assinala a classificação do fado e do cante alentejano como Património Cultural e Imaterial da Humanidade.

A exposição, patente até dia 15 de janeiro, no Centro UNESCO de Beja, reúne trabalhos dos fotógrafos Ricardo Zambujo, Susana Teixeira, Miguel Valente, Ana Espinho e José Espinho.

"Beja - Terra Sonora" resultou do desafio lançado pelo município aos fotógrafos para retrataram os "embaixadores" do fado e do cante no concelho de Beja e envolveu 19 grupos corais alentejanos e 20 artistas, entre fadistas, cantadores e músicos.

A tertúlia "Musicalidades" vai juntar o músico e compositor português Rão Kyao e o padre, maestro e compositor António Cartageno e decorrer no domingo, a partir das 15:00, no Centro UNESCO de Beja.

Segue-se, no dia 13 deste mês, a partir das 15:00, na Biblioteca municipal de Beja, a sessão literária "Os Poetas de Amália Rodrigues", a cargo da mediadora de leitura Elsa Ligeiro.

Na sessão, no ano em que se assinala o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, Elsa Ligeiro vai divulgar dezenas de poetas da "diva do fado", como os portugueses Luís de Camões, Alexandre O`Neill, José Régio, David Mourão-Ferreira, Alberto Janes e o brasileiro Cruz e Sousa.

A programação também vai incluir este mês os concertos de Camané e Mário Laginha, no dia 13, e do grupo Cantadores de Beringel com o fadista Marco Rodrigues, no dia 27, e o espetáculo "Raízes: Fado e Flamenco", no dia 28, sempre a partir das 20:00, no Teatro Municipal Pax Julia.

"Raízes: Fado e Flamenco" vai juntar em placo a fadista Diamantina, o cantor de flamenco Joaquín Moreno, cinco músicos e dois dançarinos.

A programação terminará com um concerto do tenor Carlos Guilherme e da fadista Teresa Tapadas, no dia 17 de dezembro, no Teatro Municipal Pax Julia, a partir das 20:00.