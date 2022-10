Projeção. Alexander Van der Bellen vence presidenciais na Austria à primeira volta

Van der Bellen, um ecologista de 78 anos, deverá obter 54,6% dos votos, muito à frente dos restantes seis candidatos, de acordo com as primeiras pesquisas à boca de urna.

O resultado oficial deve ser anunciado na segunda-feira.

Alexander Van der Bellen apresentou-se aos eleitores como "uma escolha segura em tempos incertos".

O atual presidente, que veio dos Verdes mas que se candidata como independente, exerceu o primeiro mandato em contexto de pandemia, instabilidade interna e de um novo conflito na Europa, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Os Verdes, os sociais-democratas e os liberais do NEOS - A Nova Áustria declararam o seu apoio a Van der Bellen, enquanto os conservadores não apresentaram um candidato próprio.

Das cinco forças políticas com representação parlamentar, só o Partido da Liberdade (extrema-direita) apresentou um candidato, o seu ex-líder de bancada, Walter Rosenkranz.

Os outros candidatos presidenciais incluem Dominik Wlazny, do satírico Partido da Cerveja, que concorre com o pseudónimo Marco Pogo, e o ex-líder do antigo partido de extrema-direita Aliança para o Futuro da Áustria, Gerald Grosz.