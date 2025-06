Projeções dão candidatos empatados nas presidenciais na Polónia

As projeções, divulgadas nas emissoras polacas, dão uma curta vantagem ao atual presidente da Câmara de Varsóvia, o liberal europeísta Rafal Trzaskowski, com 50,3% dos votos, contra 49,7% do seu adversário conservador, o historiador independente Karol Nawrocki.

O estudo da Ipsos tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.