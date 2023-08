"Projeto 2025" de conservadores nos EUA antecipa `razia` num Governo pós-Biden

Liderado pelo `think-thank` Heritage Foundation e alimentado por ex-funcionários da administração Trump, este esforço de longo alcance é, essencialmente, um "Governo em espera" por um segundo mandato de Trump - ou de qualquer candidato que se alinhe com os seus ideais e que possa derrotar o atual Presidente Democrata, Joe Biden, em 2024.

Com um manual do "Projeto 2025" de quase 1.000 páginas e um `exército` de norte-americanos, a ideia é ter a infraestrutura cívica instalada desde o primeiro dia pós-Biden para comandar, remodelar e acabar com o que os Republicanos ridicularizam como a burocracia do "Estado profundo", em parte demitindo até 50 mil funcionários federais.

"Precisamos de inundar a `zona` com conservadores", disse Paul Dans, diretor do Projeto de Transição Presidencial de 2025 e antigo funcionário da administração Trump, citado pela AP.

"Esta é uma chamada de clarim para virem para Washington", disse. "As pessoas precisam de abandonar as suas ferramentas, afastar-se da sua vida profissional e dizer: `Este é o momento de minha vida para servir`", acrescentou.

Quando falta pouco mais de um ano para as presidenciais de 2024, este esforço sem precedentes está a ser orquestrado por dezenas de organizações da órbita Republicana, muitas delas novas em Washington, e representa uma abordagem diferente dos conservadores, que tradicionalmente têm procurado limitar o Governo federal cortando impostos e despesas federais.

Em vez disso, os conservadores da era Trump querem destruir o "Estado administrativo" por dentro, destituindo funcionários federais que acreditam estarem a atrapalhar a agenda do Presidente e substituindo-os por funcionários com ideias alinhadas e ansiosos por cumprir a abordagem do novo executivo.

O objetivo é evitar as armadilhas dos primeiros anos de Trump no cargo, quando a equipa do Presidente Republicano estava mal preparada, os nomeados para o seu gabinete tiveram dificuldade em obter a confirmação do Senado e as políticas encontraram resistência - por parte de legisladores, funcionários do Governo e até mesmo dos próprios nomeados por Trump, que se recusaram a quebrar protocolos ou, em alguns casos, violar as leis para atingir os seus objetivos.

Embora muitas das propostas do Projecto 2025 sejam inspiradas por Trump, estas estão a ser ecoadas pelos rivais Republicanos do magnata, como Ron DeSantis e Vivek Ramaswamy, e estão a ganhar destaque entre outros membros do partido.

Se Trump ganhar um segundo mandato, o trabalho da Heritage Foundation garante que o Presidente terá o pessoal necessário para levar adiante os seus assuntos inacabados na Casa Branca.

"O primeiro dia do Presidente será uma bola de demolição para o Estado administrativo", disse Russ Vought, um antigo funcionário da administração Trump envolvido no esforço e que agora é presidente do conservador Center for Renewing America.

Mary Guy, professora de administração pública na Universidade do Colorado Denver, alerta que a ideia levaria ao regresso de um sistema de clientelismo político.

Na situação atual, apenas 4.000 membros da força de trabalho federal são considerados nomeados políticos, que normalmente mudam a cada administração. Mas este sistema que os conservadores pretendem implementar pode colocar em risco dezenas de milhares de empregos de profissionais de carreira.

"Temos uma democracia que corre risco de suicídio", disse Guy.

As ideias contidas no manual pronto para uso da Heritage Foundation são uma mistura de políticas conservadoras de longa data e propostas duras e surpreendentes que ganharam destaque na era Trump.

Há uma "revisão de cima a baixo" do Departamento de Justiça, restringindo particularmente a sua independência e acabando com os esforços do FBI - agência federal de investigação e inteligência - para combater a propagação de desinformação.

Apela também a um processo intensificado contra qualquer pessoa que forneça ou distribua pílulas abortivas pelo correio.

Existem propostas para o Pentágono "abolir" as suas recentes iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, e reintegrar os militares dispensados por recusarem a vacina de covid-19.

Capítulo por capítulo, as páginas oferecem um manual de instruções para o próximo Presidente, semelhante ao programa do Heritage produzido há 50 anos, antes do Governo de Ronald Reagan.

De autoria de alguns dos pensadores mais proeminentes do movimento conservador da atualidade, por vezes recorre a linguagem apocalíptica.

A Heritage está a levar os seus esforços de recrutamento para a estrada, cruzando a América para preencher os cargos federais. Estiveram presentes na Feira Estadual de Iowa este mês e inscreveram centenas de pessoas, e estão a construir um banco de dados de funcionários em potencial, convidando-os para serem formados em operações governamentais.