Projeto de Inteligência Artificial do Facebook cria linguagem própria. E teve que ser desligado

RTP 01 Ago, 2017, 15:52 / atualizado em 01 Ago, 2017, 16:26 | Mundo

A empresa criou um sistema baseado em "Bots" que, no futuro, poderia servir para interagir com os utilizadores da rede social. O projeto, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook, tinha como objetivo criar um sistema inteligente que conseguisse comunicar com os utilizadores de forma automática.



Os dois “bots”, “Alice” e “Bob”, foram deixados a conversar com o propósito de melhorarem as suas capacidades de interação, mas pouco tempo depois começaram a comunicar de uma maneira diferente daquela que tinha sido estabelecida pelos especialistas.



Criaram a sua própria linguagem, com a qual comunicavam. Essa linguagem surgiu quando os especialistas testaram a capacidade de negociação dos robôs.



Com o objetivo de negociarem entre si chapéus, bolas e livros, os dois “bots” começaram a utilizar uma linguagem percetível entre eles, mas incompreensível para os humanos.



De acordo com os especialistas, os robôs tinham de descobrir uma maneira de negociar entre eles e melhorar a sua capacidade de troca ao longo do tempo, mas como não foram informados que tinham de utilizar inglês compreensível, começaram a falar de maneira abreviada e confusa.



Ainda assim, os responsáveis pela criação do sistema afirmam que há registos positivos no que toca à capacidade de comunicação. Pouco tempo depois de aprenderem a negociar, os dois “bots” começaram a fazer bluff de modo a conseguirem o objetivo que pretendiam.



Mesmo assim, Mark Zuckerberg decidiu terminar este projeto. Pelo menos para já.