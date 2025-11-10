Projeto de lei da `pena de morte para terroristas` em Israel aprovado na primeira leitura no Parlamento
O Parlamento israelita aprovou hoje à noite, em primeira leitura, a proposta de lei sobre a instauração "da pena de morte para os terroristas", texto à medida para aplicar aos palestinianos reconhecidos culpados dos ataques mortíferos contra Israel.
O texto foi aprovado por uma maioria de 39 votos contra 16.
O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, figura da extrema-direita israelita, ameaçou deixar de votar com a maioria que apoia o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu (direita) se esta proposta, apresentada por uma deputada do seu partido, não fosse sujeita a votação na Knesset.
Agora, o projeto de lei ainda precisa dos votos em segunda e terceira leituras para que possa tornar-se lei.