Projeto de lei da `pena de morte para terroristas` em Israel aprovado na primeira leitura no Parlamento

O texto foi aprovado por uma maioria de 39 votos contra 16.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, figura da extrema-direita israelita, ameaçou deixar de votar com a maioria que apoia o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu (direita) se esta proposta, apresentada por uma deputada do seu partido, não fosse sujeita a votação na Knesset.

Agora, o projeto de lei ainda precisa dos votos em segunda e terceira leituras para que possa tornar-se lei.