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"Promise Me, America". O livro de Joe Biden fala do mandato presidencial e das decisões que tomou
Joe Biden regressa esta terça-feira ao debate político com o lançamento de um livro de memórias da passagem pela Casa Branca. Com o título "Promise Me, America", o ex-presidente dos Estados Unidos apresenta a defesa do mandato que cumpriu na Casa Branca.
Biden confirma também que foi pressionado para abandonar a candidatura da reeleição, há 2 anos.
Cândida Pinto – RTP Antena 1
Cândida Pinto – RTP Antena 1