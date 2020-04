Proposta de testes de vacinas em África classificada de "mentalidade colonial"

“Para ser honesto, estou tão chocado”, confessou o responsável quando questionado na conferência de imprensa de ontem em Genebra., disse Tedros Ghebreyesus.“África não pode nem será terreno de experimentação para qualquer vacina”, reforçou.Sem referir diretamete os dois franceses, o diretor-geral da OMS referia-se ao caso que tem suscitado uma dura polémica em França e em África.Os dois médicos discutiam no canal francês, na passada quarta-feira, se a vacina da tuberculose BCG poderia ser um tratamento potencial para a Covid-19. A vacina está em fase de testes clínicos para o uso para esse efeito, nos Países Baixos e Austrália.

Jean-Paul Mira sugeriu que África poderia ser o sítio ideal para conduzir aquele ensaio clínico. “Se posso ser provocador”, começou por dizer Mira, acrescentando: “Não deveríamos fazer este estudo em África, onde não há máscaras, tratamentos, nem cuidados intensivos?”. “Um pouco como os estudos da SIDA com prostitutas, tentamos coisas porque sabemos que estão altamente expostas ao risco e não se protegem”, acrescentou, mais à frente na conversa. “O que acham desta ideia”, questionou.





“Tem razão”, respondeu Loch. “Estamos a pensar um estudo em África, em paralelo para aplicar o mesmo tipo de abordagem com a BCG, um placebo…nada nos impede que conduzir uma reflexão paralela à dos Países Baixos e Austrália”., considerou o responsável da OMS.

“África não é um laboratório de testes”

A reação do diretor-geral da OMS é a mais recente de uma série de tomadas de posição críticas aos dois médicos. A polémica foi de tal modo forte, que o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros veio dizer que esta “não reflete a posição das autoridades francesas”.. O grupo Esprit D’Ebene, que trabalha com jovens africanos marginalizados em França, levou as críticas no mesmo sentido, dizendo que os africanos não são “ratos de laboratório em que pode testar produtos farmacêuticos sem qualquer garantia da sua segurança”.M'jid El Guerrab, um deputado do Partido do presidente Macron, o República em Marcha, anunciou no sábado que iria interpelar o procurador do Ministério Público em Paris a propósito das declarações que “discriminam em função da origem”. M'jid El Guerrab e outros trinta deputados enviaram ainda uma carta aberta aos dois médicos.O Partido Socialista Francês também veio condenar estas declarações. Em comunicado, diz que “com todo o respeito por estes investigadores de renome, África não é um laboratório para cobaias”.

Médicos pedem desculpa

Jean-Paul Mira pediu desculpa num comunicado emitido pelo Hospital Cochin, na sexta-feira., refere o médico no comunicado. O documento revelava ainda que o médico recebeu inúmeras ameaças de mortes, “muito inquietantes”, revelando que iria fazer queixa.Jean-Paul Mira disse ainda aoqueO Inserm primeiro defende Locht num comunicado de imprensa, dizendo que. Mais tarde, acrescentou que“O único objetivo da sua intervenção foi confirmar que a epidemia tinha uma escala global e que todos os países devem poder beneficiar dos resultados da pesquisa”, reforçou o instituto. “África não deve ser esquecida ou excluída de uma investigação porque a pandemia é global”.O responsável da luta contra a pandemia na República Democrática do Congo, Jean-Jacques Muyembe, indicou que o país pode acolher testes de uma futura vacina, dando o exemplo as vacinas usadas a título experimental contra o Ébola. “Talvez no mês de julho já estaremos em condições de começar os testes clínicos desta vacina”, disse o virologista congolês, ao lado do embaixador americano no país, Mike Hammer.