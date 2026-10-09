Propostas orçamentais com anúncio de cortes motivam dois dias de protestos na Bélgica

O primeiro-ministro, Bart De Wever, diz que o esforço exigido do país é enorme.



O objetivo do Executivo é conter o aumento dos custos salariais, melhorar a competitividade das empresas e gerar poupanças orçamentais num contexto de dívida pública crescente.



Mas na Bélgica. Tudo porque a Bélgica regista um défice de 33 mil milhões de euros nas contas públicas.contestam as decisões e querem uma distribuição diferente do esforço e, no geral,. Precisamente as áreas em que o Governo Federal quer mexer.No que se refere ao mecanismo de indexação automática dos salários, por norma num valor de dois por cento ao ano com base num índice definido pela legislação belga,Está também prevista uma, mas passem a ser consideradas anualmente para permitir uma maior flexibilidade dos horários de trabalho.A proposta oficial de Orçamento com as alterações previstas será apresentada dia 13 no Parlamento Federal.