Prorrogação do horário de votação no Brasil acrescentou apenas 34,3 mil votos

O número representa 0,03% do total dos 127,8 milhões de votos registados nas urnas eletrónicas em todo o Brasil.

A prorrogação do horário de votação foi usado pelo candidato presidencial Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), como argumento para dizer que não vai reconhecer o resultado das eleições, e que a medida favoreceu o seu adversário.

Na segunda volta das presidenciais brasileiras, o Presidente e líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula da Silva, venceu o senador Flávio Bolsonaro por uma diferença de 4,4 milhões de votos, tendo recebido 64,2 milhões de votos, contra 59,8 milhões do candidato do PL.

Na noite de domingo, em declarações à imprensa, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o juiz Cristiano Zanin, do STF brasileiro.

A poucos minutos de encerrar o período de votação no Brasil, Zanin deferiu o pedido da campanha de Lula de prorrogação da votação, após várias cidades reduzirem a frota de transporte público de autocarros, o que prejudicava o direito dos eleitores a votarem.

"Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo. Mais uma vez, pelos amigos do Lula no STF", declarou Flávio Bolsonaro.

"Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros de diversas cidades, diferentes estados. Eu nunca vou saber se, em um estado onde as urnas não foram reabertas, quantos votos eu poderia ter", completou na ocasião.

Magistrados do STF brasileiro e do TSE ouvidos pela imprensa brasileira descartam a contestação do resultado eleitoral e, dessa forma, não anularão o pleito.

Na noite de domingo, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, que é também juiz do STF brasileiro indicado ao cargo por Jair Bolsonaro, afirmou que ligou para Lula e Flávio para informar sobre o resultado eleitoral e felicitar os candidatos pela disputa.