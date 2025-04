Na rede social Telegram, a Força Aérea Ucraniana revelou que a Rússia lançou nas últimas 24 horas 39 drones e um míssil balístico contra território ucraniano. As forças de Kiev conseguiram travar 37. Do outro lado, Moscovo acusa a Ucrânia de ter lançado cinco ataques sobre infraestruturas energéticas do país nas últimas horas.