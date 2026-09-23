Proteção da Amazónia e Povos Indígenas. Alianza Ceibo vence Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2026

O movimento de povos indígenas da Amazónia recebe um milhão de euros pelo trabalho de proteção de mais de dois milhões de hectares de floresta tropical no Equador, Peru e Colômbia.





A Alianza Ceibo é uma organização equatoriana sem fins lucrativos liderada por indígenas, criada com o objetivo de lutar pela defesa "do território indígena, da sobrevivência cultural e da construção de alternativas viáveis e baseadas em soluções para a destruição da floresta tropical".

Composta por membros dos povos Kofan, Siona, Secoya e Waorani, em parceria com a Amazon Frontlines, trabalha no sentido de proteger "terras ancestrais essenciais para o clima na bacia superior do Amazonas".

A Fundação Calouste Gulbenkian decidiu, em reconhecimento desse trabalho, galardoar a Alianza Ceibo.

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros, pode ajudar a Alianza Ceibo a "manter e ampliar o seu modelo liderado por Povos Indígenas, reforçando a proteção da floresta tropical e investindo simultaneamente na educação promovida pelas comunidades, na formação de lideranças e em oportunidades para a próxima geração de jovens indígenas".

Propósito une povos indígenas

A Alianza Ceibo tem alcançado vitórias jurídicas relativamente ao combate à exploração de recursos e à desflorestação, enquanto garante o fornecimento de água potável - protegendo as populações dos rios contaminados pelo petróleo - e de energia renovável às comunidades indígenas.





Algumas das principais conquistas desta organização são a uma decisão judicial "que atribuiu ao povo Siekopai o título de propriedade do seu território ancestral"; uma outra decisão judicial anulou 52 concessões mineiras ilegais no território A’i Kofan.



A Alianza Ceibo conseguiu ainda a instalação de 1.164 sistemas de filtragem de águas pluviais, "que dão acesso a água potável a mais de 6.500 pessoas afetadas pela contaminação por petróleo na Amazónia equatoriana e também na Colômbia", além da construção de 200 sistemas de energia solar, garantindo eletricidade a mais de 200 famílias, três associações de mulheres, sete escolas e 14 postos de patrulhamento territorial.



O júri deste prémio, presidido pela antiga Chanceler alemã Angela Merkel, selecionou a entidade vencedora de entre 304 nomeações de 73 países.

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade distingue, segundo Merkel, quem demonstra ter um "compromisso excecional com a Terra e com a coexistência global entre as pessoas e o planeta". Esta distinção prova "que cada pessoa, onde quer que esteja no mundo, tem o poder de fazer a diferença — e que uma única ação, quando inspira outras pessoas, pode tornar-se uma poderosa força de mudança em todo o mundo".



A Alianza Ceibo representa mais de 6.500 pessoas de 85 comunidades ancestrais, que trabalha em parceria com a organização irmã, a Amazon Frontlines, e com uma coligação multicultural mais ampla de líderes e anciãos indígenas. Os trabalhos desenvolvidos têm em vista impulsionar um movimento mais abrangente pelos direitos dos Povos Indígenas.



Além disso, a liderança das mulheres é central no modelo da aliança: cada povo está representado no órgão de governação, com representação paritária de mulheres e homens.





A Fundação Calouste Gulbenkian destaca, nesse sentido, que esta abordagem equitativa à governação, liderada pelas comunidades, permitiu que os diferentes povos trabalhassem com objetivos comuns. A Alianza Ceibo constitui, ainda para mais, um modelo pioneiro de ação climática liderada por Povos Indígenas, demonstrando como a governação territorial, a liderança comunitária e a intervenção internacional podem proteger simultaneamente as pessoas e a natureza.

Proteger povos e culturas indígenas





Num contexto em que os Povos Indígenas enfrentam, a nível mundial, uma falta de financiamento grave e persistente, a Fundação Calouste Gulbenkian considera que este prémio "ajudará a Alianza Ceibo a salvaguardar a liderança indígena num dos ecossistemas mais importantes do mundo".





“Aceitamos humildemente este reconhecimento em nosso nome e em nome das nossas comunidades, dos nossos anciãos e dos territórios", disse a cofundadora da Alianza Ceibo, Nemonte Nenquimo, do povo Waorani, no comunicado.



Para Nenquimo este prémio reconhece a luta que estes povos travam desde os antepassados e "demonstra o seu verdadeiro impacto no mundo: os Povos Indígenas, que sempre viveram aqui, são fundamentais para proteger a floresta tropical e encontrar soluções para as alterações climáticas".



"A Amazónia é vital para o equilíbrio do planeta e, ainda assim, continua a ser destruída. Temos de permanecer firmes na sua defesa porque as nossas vidas dependem dela".

Em entrevista à RTP Antena 1, Nenquimo reforçou o mérito deste prémio.





"Merecemos muito este reconhecimento", afirmou, acrescentando que este dinheiro será mais uma ferramente para continuar o trabalho e a garantir a própria autonomia.





Nos últimos anos, a aliança conseguiu várias vitórias nos tribunais: travou uma concessão mineira prevista para uma zona de nascente de um curso de água que chega ao rio Amazonas.



Um dos focos da Alianza Ceibo é o apoio aos povos indígenas na resposta às ameaças à cultura e à autonomia, através de estratégias enraizadas nas comunidades e centradas no reforço da liderança das mulheres e dos jovens.



Destacam-se exemplos como uma Escola de Empreendedorismo e Liderança para Mulheres, que ao longo dos últimos dez anos formou 260 mulheres indígenas em alternativas de economia sustentável, e uma Escola de Comunicação Indígena, que forma os jovens em narrativa, fotografia, cinema e jornalismo, contribuindo para preservar a memória e a cultura.





Também para o cofundador Hernán Payaguaje, do povo Siekopai, este prémio foi recebido com uma "enorme gratidão". "É um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos a partir dos nossos territórios, apoiando processos comunitários, reforçando lideranças, desenvolvendo capacidades e promovendo a autonomia dos povos".



Esta ONG eeconhece "o impacto positivo nas comunidades e a confiança construída com organizações, aliados e parceiros" - alianças que têm permitido que a Alianza Ceibo chegue a mais territórios, a mais pessoas e que possa crescer um movimento regional.



"Acreditamos que mais investimento na autonomia dos nossos povos, das suas organizações e dos seus territórios é uma verdadeira alternativa e uma garantia para sustentar a defesa dos nossos territórios e das nossas vidas".





O Prémio Gulbenkian para a Humanidade é uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, que pretende acelerar abordagens transformadoras para a ação climática em benefício das pessoas e do planeta. Dessa forma, reconhece lideranças e conquistas extraordinárias através da atribuição anual de um milhão de euros, ajudando os vencedores a manter e ampliar o trabalho essencial.



Esta é a sétima edição do Prémio, que já distinguiu personalidades, organizações e iniciativas de referência no combate às crises do clima e da natureza, como a ativista Greta Thunberg ou organização Antarctic and Southern Ocean Coalition.





As nomeações são avaliadas por um Conselho Científico independente, garantindo que cumprem os critérios de seleção. As nomeações são selecionadas e analisadas por um Júri de especialistas internacionalmente reconhecidos nas áreas da ciência, tecnologia e política.



A Alianza Ceibo é a primeira organização género na região e é formada por membros das próprias comunidades a que responde, através de projetos concebidos, desenvolvidos e geridos pelas próprias comunidades indígenas.Como sublinha a Fundação Calouste Gulbenkian em comunicado,Para o Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, esta organização é um ""Perante a adversidade, a Alianza Ceibo uniu esforços além-fronteiras para tomar nas suas mãos o futuro dos seus territórios ancestrais., afirmou António Feijó, no comunicado enviado à imprensa.