Proteção do clima. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem rejeita processo de jovens portugueses

(em atualização)







A decisão foi unânime, tendo por base questões processuais no caso, uma vez que o caso é inadmissível relativamente à jurisdição extraterritorial dos restantes Estados mencionados no processo no combate às alterações climáticas. Ou seja, o Tribunal Europeu entende que a queixa deveria ter sido apresentada apenas em relação a Portugal.





Ainda de acordo com a decisão, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) entende que os seis jovens portugueses não esgotaram as vias jurídicas nacionais para que os tribunais portugueses pudessem avaliar as medidas nacionais de edução e mitigação dos efeitos das emissões.





A queixa foi apresentada, há mais de três anos, contra os 27 Estados-membros da União Europeia, mais o Reino Unido, Suíça, Noruega, Rússia e Turquia (sendo que inicialmente a Ucrânia foi incluída no processo mas, após a invasão da Rússia, os jovens portugueses resolveram retirá-la da lista dos países visados).







Os jovens queriam um castigo para quem nada fez no combate às alterações climáticas e, antes de ouvirem a decisão, estavam otimistas. Por isso, a queixa para obrigar os governos a efetuarem mudanças. Também o advogado dos seis jovens afirmava que, qualquer que fosse o resultado da decisão do Tribunal, este caso já mostrou que os países têm muito a fazer sobre as alterações climáticas.